Порошенку таки може загрожувати обвинувальний вирок. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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Веніславський про вирок Порошенку

Він наголосив, що особисто прочитав матеріали справи, у якій звинувачують Порошенка. Веніславський переконаний, що увесь текст підозри є абсолютно обґрунтованим та логічно побудованим.

Я, як фахівець у галузі права, прочитавши текст підозри, вважаю, що якщо підозра, про яку повідомили Порошенку, містить ті докази, які дозволили саме таким чином її сформулювати, то, звичайно, судові перспективи і винесення обвинувального вироку судом достатньо для мене очевидні. Федір Веніславський Представник президента у КСУ

Крім того, на його думку, говорити про те, що Петро Порошенко потрапив під політичне переслідування опозиції – немає підстав. У політичну площину цю справу намагається перенести сам п'ятий президент та його політична сила.

Не вірю, що вирок Порошенку буде достойним, – Гайдай

Натомість політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що Порошенку можуть не винести справедливий вирок. Адже судова система надзвичайно корумпована й, мовляв, "своїх не судять".

Я досі не вірю, що вирок (Порошенку – 24 канал) буде достойний. Він якийсь буде інший, гібридний. Сергій Гайдай Політтехнолог

Гайдай переконаний, що судова система України дуже парадоксальна: з одного боку вона не може притягнути до відповідальності справжніх злочинців, а з іншого – вправно справляється з проблемами, які не вигідні можновладцям.

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