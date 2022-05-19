Все "достижения" оккупантов – парад победобесия и отправленные в Крым огурцы, – мэр Энергодара

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов рассказал о действиях российских войск на временно оккупированных территориях.

По его словам, оказалось, что строить в Энергодаре "русский мир" на одном только энтузиазме и за идею готовы не все.

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"Золотые горы", которые им обещали, даже не дотянули до средней по украинским меркам зарплаты. При этом и это выплачивают не всем, ведь предатели так и не смогли воплотить в Энергодаре задачи оккупантов.

Атомная станция как работала так и работает в украинском сегменте энергетики, ее работники получают зарплату в гривне. Соответственно в городе ходит гривна и вытеснить ее будет очень тяжело. Все бюджетные процессы проходят согласно действующему украинскому законодательству,

– рассказал Дмитрий Орлов.

"Это значит, что у коллаборантов нет даже шанса запустить туда руки. А своего бюджета нет, потому что чем его наполнять? Но это не так уж и интересно, как наполнять свои карманы", – добавил Орлов.

Что успели сделать оккупанты

Энергодарский городской голова сообщил, что из всех "достижений" оккупантов – парад победобесия, а также три десятка одинаковых видео на эту тему для отчета перед Москвой. При этом еще подставлены жители города, которых использовали пропагандисты.

Кроме того, Дмитрий Орлов еще добавил такие "достижения" оккупантов:

Отправленные в Крым огурцы с редисом.

Перекрашенные памятники и стела при въезде в город.

Побеленные "паребрики".

Массово закрытые аптеки, которые специально ликвидировали для перекупщиков. Теперь они продают лекарство с накруткой в 3 – 4 раза от стоимости.

Торговля на земле и с багажников машин, напоминающая начало 90-х годов прошлого века.

Отжатые авто и даже бизнесы, которые люди строили годами и потеряли за 2 месяца.

Кроме того, оккупанты занимаются запугиваниями и избиениями энергодарцев, а также удерживают их в подвалах.

По приблизительным оценкам сейчас оккупанты держат в заложниках около 50 жителей Энергодара,

– подчеркнул Дмитрий Орлов.

Также он добавил, что предатели начинают сливаться под разными предлогами: болезнь, картофель нужно сажать в деревне и прочее. "Теперь они хотят быть подальше от корабля, который идет ко дну", – добавил Орлов.

По его словам, это на фоне происходящих за пределами Энергодара событий. Ведь ВСУ готовятся к прогнозируемому контрнаступлению. Даже предатели понимают, что Энергодар будет освобожден.

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