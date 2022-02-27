Над территорией Сумщины летают вражеские дроны

Российский оккупант продолжает атаковать Сумщину. В частности, на территории области летают дроны.

Летательные аппараты являются исключительно вражескими. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

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Чиновники опровергли предположение, что дроны могут быть украинскими. Они уверены в том, что авиация именно России.

В самих Сумах же продолжается угроза обстрела из артиллерии. Из-за этого по городу раздалась сирена, призывавшая горожан немедленно пойти в укрытия.

Отметим, что ранее сообщали, что в направление Сум вообще движутся "Грады".

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