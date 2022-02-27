Літальні апарати є винятково ворожими. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
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Чиновники спростували припущення, що дрони можуть бути українськими. Вони впевнені у тому, що авіація саме Росії.
У самих Сумах же триває загроза обстрілу з артилерії. Через це по місту пролунала сирена, яка закликала містян негайно піти в укриття.
Зауважимо, що раніше повідомляли, що у напрямок Сум узагалі рухаються "Гради".
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