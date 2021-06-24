Все глубже яма международной самоизоляции России, – депутат "Голоса" о сессии ПАСЕ

В Совете Европы не должно быть сомнений, что Россия была и остается единственным агрессором и крупнейшим нарушителем прав человека на Европейском континенте. Миссией украинской делегации в ПАСЕ является постоянное напоминание об этом другим странам-членам Совета Европы, а также стремление защиты демократических принципов и прав человека в европейском регионе.

Такое мнение высказала народный депутат от фракции "Голоса", член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леся Василенко.

Наша цель на летней сессии ПАСЕ – добиться принятия резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. И обеспечить наибольшее количество голосов европейских парламентариев в ее поддержку. И нам это удалось: за резолюцию проголосовали 73 делегата,

– прокомментировала Леся Василенко.

Депутат отметила, что только 17 госдумовцев проголосовали против.

ПАСЕ не признает аннексию АР Крым и осуждает оккупацию, а текст резолюции в очередной раз это подтверждает. Именно Россия несет полную ответственность за все преступления и правонарушения, совершающиеся в Крыму, поскольку осуществляет контроль над оккупированной территорией.

В документе перечислены все нарушения, которые совершает Россия в Крыму и это, по сути, нарушение всех статей Европейской конвенции по правам человека. Поэтому именно Россия должна немедленно прекратить все нарушения прав человека на оккупированной ею территории и возместить ущерб всем жертвам и пострадавшим.

Основными требованиями к Российской Федерации стали: немедленно прекратить убийства, пытки, насильственные исчезновения, незаконные аресты, обыски, нарушение свободы слова и мирных собраний, нарушение права на образование на родном языке, давление на СМИ и запрет крымскотатарского телеканала ATR, давление на крымскотатарские организации.

Своевольные попытки Москвы всеми способами воспрепятствовать принятию резолюции не сработали. Шантаж, угрозы не платить взносы, кулуарные договоренности с отдельными европейскими дипломатами, внешнее давление в форме агрессивных действий в Черном море лишь углубили яму международной самоизоляции, которую уже с десяток лет копает для России путинский режим,

– отметила Леся Василенко.