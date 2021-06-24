Таку думку висловила народна депутатка від фракції "Голосу", член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Леся Василенко.

Наша мета на літній сесії ПАРЄ – домогтись прийняття Резолюції про порушення прав людини в окупованому Криму. І забезпечити найбільшу кількість голосів європейських парламентарів на її підтримку. І нам це вдалось: за резолюцію проголосувало 73 делегати,

– прокоментувала Леся Василенко.

Депутатка зауважила, що лише 17 держдумівців проголосували проти.

ПАРЄ не визнає анексію АР Крим і засуджує окупацію, а текст резолюції черговий раз це засвідчує. Саме Росія несе повну відповідальність за всі злочини і правопорушення, які коїть в Криму, оскільки здійснює контроль над окупованою територією.

В документі перелічені всі порушення, які чинить Росія в Криму і це, по суті, порушення всіх статей Європейської конвенції з прав людини. Тому саме Росія має негайно припинити всі порушення прав людини на окупованій нею території та відшкодувати шкоду всім жертвам і постраждалим.

Основними вимогами до Російської Федерації стали: негайно припинити вбивства, тортури, насильницькі зникнення, незаконні арешти, обшуки, порушення свободи слова та мирних зібрань, порушення права на освіту рідною мовою, тиск на ЗМІ та заборону кримськотатарського телеканалу ATR, тиск на кримськотатарські організації.

Свавільні намагання Москви всіма способами перешкодити ухваленню резолюції не спрацювали. Шантаж, погрози не платити внески, кулуарні домовленості з окремими європейськими дипломатами, зовнішній тиск у формі агресивних дій у Чорному морі лиш поглибили яму міжнародної самоізоляції, яку вже з десяток років копає для Росії путінський режим,

– наголосила Леся Василенко.