Видимость на дорогах была ограничена до 200 – 500 метров. Туманы фиксировали на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Луганщине.

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Рыбаки заблудились в Черкасской области

Вечером, 30 октября, в Черкасской области заблудились мужчина и женщина, которые отправились рыбачить на лодке. Около 22:00 к правоохранителям обратилась их дочь. Девушка сообщила, что по дороге назад ее родные потеряли ориентир и попали на мель. При этом, мобильная связь с ними периодически пропадала.

Патрульные определили вероятное место, где могли находиться пропавшие, и сразу же туда отправились. Поиски затянулись на всю ночь. Разыскать мужчину и женщину удалось только на рассвете. Рыбаки имели утомленный вид, однако от помощи медиков отказались.



Инспекторы, которые спасли семью рыбаков / Фото патрульной полиции Черкасской области

В Днепре баржа врезалась в остров

Еще один необычный инцидент произошел в Днепре. Там вблизи пляжа возле "Лесопарка" баржа застряла и врезалась в остров. По предварительной информации, судно сбилось с курса именно из-за сильного тумана. Самостоятельно вернуться обратно на воду оно не могло. Чтобы достать баржу, на место пришлось вызвать специальную технику.

Баржа врезалась в остров в Днепре: смотрите видео