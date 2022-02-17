Зеленский проверил морскую охрану

Пограничники рассказали главе государства о выполнении задач в Азовском море. Морской переход состоялся в рамках поездки Зеленского на Донбасс.

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Во время перехода по акватории "Капитан Чусов" приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство. Речь идет о:

корабле морской охраны "Донбасс",

малом бронированном катере военно-морских сил "Лубны".

Президент проверил работу морской охраны / Фото из телеграм-канала Зеленского

Личный состав судов выстроился на верхней палубе, а президент поздравил военных и поблагодарил их за службу.

Начал день в Азовском море, на борту спасательного судна "Капитан Чусов". Встретились с "Донбассом" и "Лубнами". Все экипажи в боевом настроении. Так держать, парни,

– подчеркнул глава государства.

Начальник регионального управления морской охраны Олег Костур вручил Зеленскому памятный знак морской охраны.

Зеленский вышел в море на судне "Капитан Чусов": видео

Коротко о поездке президента на Донбасс

В День единения 16 февраля Зеленский отправился в Донецкую область. В Мариуполе он встретился с военными и правоохранителями, и заверил, что с такой армией Украине нечего бояться.

Перед тем глава государства побывал в Ровненской области. Он проверил, как проходят военные учения Вооруженных сил Украины на границе с Беларусью.

Полный текст публикации Владимира Зеленского в телеграме:

Начал день в Азовском море, на борту спасательного судна "Капитан Чусов". Встретились с "Донбассом" и "Лубнами". Все экипажи в боевом настроении. Так держать, парни! Слава Украине!