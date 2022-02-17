Зеленський перевірив морську охорону
Прикордонники розповіли главі держави про виконання завдань в Азовському морі. Морський перехід відбувся в межах поїздки Зеленського на Донбас.
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Під час переходу акваторією "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування. Мовиться про:
- корабель морської охорони "Донбас",
- малий броньований катер Військово-морських сил "Лубни".
Президент перевірив роботу морської охорони / Фото з телеграм-каналу Зеленського
Особовий склад суден вишикувався на верхній палубі, а президент привітав військових і подякував їм за службу.
Розпочав день в Азовському морі, на борту рятувального судна "Капітан Чусов". Зустрілися з "Донбасом" і "Лубнами". Усі екіпажі в бойовому настрої. Так тримати, хлопці,
– наголосив глава держави.
Начальник регіонального управління морської охорони Олег Костур вручив Зеленському пам'ятний знак морської охорони.
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Коротко про поїздку президента на Донбас
- У День єднання 16 лютого Зеленський відправився у Донецьку область. У Маріуполі він зустрівся з військовими та правоохоронцями, й запевнив, що з такою армією Україні нічого боятися.
- Перед тим глава держави побував на Рівненщині. Він перевірив, як відбуваються військові навчання Збройних сил України на кордоні з Білоруссю.
Повний текст публікації Володимира Зеленського у телеграмі:
Розпочав день у Азовському морі, на борту рятувального судна "Капітан Чусов". Зустрілися з "Донбасом" і "Лубнами". Усі екіпажі в бойовому настрої. Так тримати, хлопці! Слава Україні!