Все эти шаги вызвали панику, – Зеленский о подготовке к войне

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к войне с Россией, которая нагло вторглась на нашу территорию. Президент заявил, что Украина готовилась ко всему.

Государство делало все, чтобы экономика была стабильной

По словам Зеленского, во время подготовки, которая проходит заранее, важно не подготовить врага к своей реакции на его действия.

Кстати Я говорил лидерам, что Украина будет бороться сильнее всех, но меня не слышали, – Зеленский

"Поэтому мне очень не нравилась эта ситуация, что мы должны рисковать всем. Рассказать, что мы готовимся, вот посмотрите – здесь мы будем действовать так, здесь так, у нас есть 6 вариантов обороны нашего государства... И мы не готовы были к этому – это первое", – сказал президент.

Зеленский объяснил, что на подготовку требовались деньги. А подготовка государства к войне вызвала панику, в результате чего обесценивалась гривна.

Вторая часть. Мы не просто готовимся. Это заработная плата наших военных, условия, оружие... На все это были нужны деньги. И на это нужно, чтобы работала экономика нашего государства. Поэтому все эти шаги вызвали панику. Панику среди населения. Люди, дипломаты, некоторые представители тех или иных компаний. Они начинали что-то уезжать, снимать деньги и т.д. Падала гривна… Дестабилизация и ты теряешь экономику своего государства,

– заявил глава государства.

Он объяснил, что нужно было поднять экономику, поэтому государство делало все, чтобы она была стабильной.

Перед вторжением россиян США и Великобритания предупреждали о скоплении оккупантов вблизи границы Украины и намерении напасть на наше государство.

Зеленский отметил, что получал информацию от разведки. "Но, пожалуйста, покажите нам подробно, где мы видим, что идет наступательная миссия РФ. Где это? Где эти записи? Где эти доказательства? Возможно, у кого-то они есть. У нас их нет", – резюмировал Зеленский.

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