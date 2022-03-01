Держава робила все, щоб економіка була стабільна

За словами Зеленського, під час підготовки, яка відбувається заздалегідь, важливо не підготувати ворога до своєї реакції на його дії.

До речі Я говорив лідерам, що Україна боротиметься сильніше, за всіх, але мене не чули, – Зеленський

"Тому мені дуже не подобалася ця ситуація, що ми повинні ризикувати всім. Розказати, що ми готуємось, ось подивіться – тут ми будемо діяти так, тут так, у нас є 6 варіантів оборони нашої держави... І ми не готові були до цього – це перше", – сказав президент.

Зеленський пояснив, що на підготовку були потрібні гроші. А підготовка держави до війни викликала паніку, внаслідок чого знецінювалася гривня.

Друга частина. Ми не просто готуємось. Це заробітна плата наших військових, умови, зброя... На все це потрібні були гроші. І на це потрібно, щоб працювала економіка нашої держави. Тому всі ці кроки викликали паніку. Паніку серед населення. Люди, дипломати, деякі представники тих чи інших компаній. Вони починали щось їхати, знімати гроші тощо. Падала гривня… Дестабілізація і ти втрачаєш економіку своєї держави,

– заявив глава держави.

Він пояснив, що потрібно було підняти економіку, тому держава робила все, аби вона була стабільна.

Перед вторгненням росіян США та Велика Британія попереджали про скупчення окупантів поблизу кордону України та намір напасти на нашу державу.

Зеленський зазначив, що отримував інформацію від розвідки. "Але, будь ласка, покажіть нам детально, де ми бачимо, що йде наступальна місія РФ. Де це є? Де ці записи? Де ці докази? Можливо, у когось вони є. У нас їх немає", – резюмував президент.

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