Все это обсуждается, – Зеленский о гарантиях безопасности и их юридической силе

После разоблачения преступлений России против человечества, открытым остается вопрос о продолжении переговоров Украины со страной-агрессором.

Остаются ли в силе предложения украинской стороны, которые были озвучены в Стамбуле, в частности в отношении России как гаранта безопасности, рассказал на брифинге Владимир Зеленский.

Читайте также Подписи Эрдогана пока не видел, – Зеленский о согласии Турции выступить гарантом Украины

Две темы до сих пор актуальны – вопросы гарантий безопасности и их юридическая сила

По словам Зеленского, сейчас важно понять, кто эти люди, которые будут гарантировать Украине безопасность.

Какую безопасность гарантируют, будет ли это выполняться, насколько это возможно, когда один из этих участников – Россия, после той Бучи и прочего... возможно в это верить. То есть насколько это юридически весомо и мощно,

– высказал свои мысли Зеленский.

Не менее важно, по его словам, обратить внимание на пункты, которые разработали те или иные страны. Он отметил, что роль играет все, в частности, что они гарантируют, насколько их предложения реалистичны, четки и конкретны. Сейчас все это обсуждается на уровне советников безопасности и лидеров этих государств.

Зеленский отметил, что Украина начала работу с Францией, США, Германией, Турцией, Великобританией, Польшей, Италией, Израилем. Однако прежде всего нужно выяснить, что предоставит каждая из этих стран, ведь все они гарантируют совершенно разные вещи.

Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Круг стран, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нужны отдельные страны от которых реально зависит санкционная политика,

– подчеркнул президент Украины.

Напомним, Украина требует гарантий безопасности в обмен на внеблоковый статус. Сейчас Украина ожидает встреч с государствами, которые выразили готовность выступить гарантами.

К теме – ночное обращение Зеленского за 4 апреля