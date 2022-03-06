И все это украинцы сделали за 10 дней войны, – ОП о потерях врага

За время войны в Украине погибли 11 тысяч оккупантов. Михаил Подоляк говорит, что это все украинцы сделали всего за 10 дней войны".

Советник главы ОП отмечает, что это еще не конец. Дальше потери врага будут еще многочисленнее.

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Очень жесткая война. С большими потерями у агрессора. К утру 6 марта Россия потеряла около 11 тыс. солдат и офицеров… И все это украинцы сделали за 10 дней войны. Дальше – больше, – говорит Подоляк.

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