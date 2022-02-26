Все конфискованное судами имущество передадут на нужды ВСУ

Правительство 26 февраля приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных сил Украины. Прежде всего речь идет о транспорте.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о важном для армии решении Кабинета Министров.

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Конфискованное имущество пойдет на нужды ВСУ

Сегодня (26 февраля – 24 канал) правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных сил Украины,

– сообщила Верещук.

Министр добавила, что речь идет прежде всего об автотранспорте. Она также поблагодарила главу Минюста Дениса Малюську и всех причастных за оперативную работу.

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