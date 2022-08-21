Все, кто казацкого рода, своего не отдадут, – Зеленский поздравил Усика с победой

Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой в бою против Энтони Джошуа. Президент Украины напомнил, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут.

Ведь Усик во второй раз победил Энтони Джошуа и защитил свои чемпионские пояса. Соответствующее сообщение президент опубликовал сразу после победы нашего боксера .

Заметьте Я посвящаю этот бой Украине, Вооруженным Силам, моей команде, всей моей стране – Усик

Зеленский поздравил Усика с победой в бою

Президент Украины отметил, что это тяжелая, но столь важная и нужная победа.

Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!

– сказал Владимир Зеленский.

Усик посвятил победу Украине

Сам Александр Усик прокомментировал победу. Сначала он поблагодарил всех тех, кто за него молился: "Я хочу поблагодарить Бога за помощь, которую он мне ее сегодня дал. Ибо он мне ее много дал. Мой бог – Иисус Христос".

Также боксер рассказал, кому посвятил победу.

Я посвящаю это сражение государству Украина, Вооруженным Силам, моей команде, всей моей стране и тем, кто ее защищает,

– заявил Усик.

Украинский боксер поделился своими планами на будущее. Он хочет провести бой против Тайсона Фьюри, владеющего чемпионским поясом по версии WBC. Именно этого звания не хватает Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри, или не буду боксировать вообще", - подчеркнул Усик.