Адже Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа та захистив свої чемпіонські пояси. Відповідний допис президент опублікував відразу після перемоги нашого боксера.
Зауважте Я присвячую цей бій Україні, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні, – Усик
Зеленський привітав Усика з перемогою в бою
Президент України зауважив, що це важка, але така важлива і потрібна перемога.
Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!
– сказав Володимир Зеленський.
Усик присвятив перемогу Україні
Сам Олександр Усик вже прокоментував перемогу. Спочатку він подякував всім тих, хто за нього молився: "Я хочу подякувати Богові за допомогу, яку він мені її сьогодні дав. Бо він мені її багато дав. Мій бог – Ісус Христос".
Також боксер розповів, кому присвятив цю перемогу.
Я присвячую цей бій державі Україна, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні та тим, хто її боронить,
– заявив Усик.
Український боксер додав, що у майбутньому він хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом за версією WBC. Саме цього звання бракує Усику, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.
"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", – наголосив Усик.
Коротко про перемогу Олексанлра Усика
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