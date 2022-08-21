Адже Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа та захистив свої чемпіонські пояси. Відповідний допис президент опублікував відразу після перемоги нашого боксера.

Зауважте Я присвячую цей бій Україні, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні, – Усик

Зеленський привітав Усика з перемогою в бою

Президент України зауважив, що це важка, але така важлива і потрібна перемога.

Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!

– сказав Володимир Зеленський.

Усик присвятив перемогу Україні

Сам Олександр Усик вже прокоментував перемогу. Спочатку він подякував всім тих, хто за нього молився: "Я хочу подякувати Богові за допомогу, яку він мені її сьогодні дав. Бо він мені її багато дав. Мій бог – Ісус Христос".

Також боксер розповів, кому присвятив цю перемогу.

Я присвячую цей бій державі Україна, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні та тим, хто її боронить,

– заявив Усик.

Український боксер додав, що у майбутньому він хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом за версією WBC. Саме цього звання бракує Усику, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", – наголосив Усик.

Коротко про перемогу Олексанлра Усика

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