Все кто может, все кто солидарен с нами, – Зеленский зажег свечу памяти

Владимир Зеленский 25 ноября в 16:00 зажег свечу памяти. Украинский лидер призвал сделать это всех, кто может, всех солидарных с Украиной.

Соответствующим фото украинский лидер поделился в соцсети. Зеленский подчеркнул, что свечу зажигают в память о людях, чьи жизни забрали во время Голодомора-геноцида.

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Все, кто может. Все, кто солидарен с нами в мире. Пусть наше единство сегодня и всегда бережет правду обо всем том, через что пришлось пройти Украине, и всегда защищает наших людей и наше государство от российского зла,

– подчеркнул президент.

Как журналисты 24 Канала почтили память жертв Голодомора

Акция "Зажги свечу" проводится в четвертую субботу ноября с 2003 года. Ее инициатором был Джеймс Мейс – исследователь Голодомора.

Журналисты 24 Канала присоединились к акции. Мы зажгли свечи в наших домах в память о взрослых и детях, чьи жизни унес враг во время Голодомора. Не забудем и не простим.

Журналисты 24 Канала чтят память жертв Голодомора / Фото 24 Канала

Как чествуют погибших во время Голодомора

В полиции Киева отметили, что Голодомор 1932-1933, 1921-1923 и 1946-1947 годов в Украине является не историческим прошлым, а трагической страницей нашей истории. Она не имеет срока давности и забвения.

Полиция Киева зажгла свечу: смотрите видео