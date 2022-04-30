Все, кто с ним служил, гордились, – мать погибшего в Украине американца

Американский военный Вилли Джозеф Кансел прибыл в Украину, чтобы помочь нашим героям в борьбе против российских оккупантов. Бывший "морской котик", ставший добровольцем, погиб в бою против россиян.

О смерти американца в войне против россиян стало известно сегодня, 29 апреля. Он погиб в бою против россиян 25 апреля. Вилли хотел быть частью борьбы против зла, поэтому бросил работу офицером исправительных органов и приехал на помощь ВСУ.

На тему "Верил в то, за что воевала Украина": на войне против России погиб американец

Хотел жить правильно

Как сообщила мать воина Ребекка Кабрера, ее сын отправился помогать Украине, потому что имел очень высокие моральные ценности и хотел жить правильно. Он просто не мог наблюдать за тем, как добро борется со злом и не участвовать в этом противостоянии.

Он заставил нас гордиться тем, что жил так, чтобы сердце его было спокойным. Все, кто с ним служил, тоже очень гордились, что он был частью их жизни,

– рассказала женщина.

После информации о смерти американского солдата, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала американцев не ехать в Украину с оружием и искать другие способы помочь нам в борьбе против оккупантов. Также она добавила, что смерть Вилли официально не подтверждена.

Помощь США Украине

США приняли решение о ленд-лизе для помощи Украине. Америка выделит 33 миллиарда долларов, более 20 миллиардов пойдут на нашу оборону.

Также США будут конфисковывать имущество подсанкционных россиян, а Джо Байден предлагает направить эти активы в пользу Украины.

Смотрите также – британцы являются спонсорами вступления Украины в НАТО: видео