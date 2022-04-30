Про смерть американця у війні проти росіян стало відомо вчора, 29 квітня. Він загинув у бою проти росіян 25 квітня. Віллі хотів бути частиною боротьби проти зла, тому покинув роботу офіцером виправних органів та приїхав допомогати ЗСУ.

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Хотів жити правильно

Як повідомила мати воїна Ребекка Кабрера, її син вирушив допомагати Україні, адже мав дуже високі моральні цінності та хотів жити правильно. Він просто не міг спостерігати за тим, як добро бореться зі злом, та не брати участі у цьому протистоянні.

Він змусив нас пишатися тим, що жив так, щоб його серце було спокійним. Усі, хто з ним служив, також дуже пишалися, що він був частиною їхнього життя,

– розповіла жінка.

Після інформації про смерть американського солдата прес-секретар Білого дому Джен Псакі закликала американців не їхати в Україну зі зброєю та шукати інші способи допомогти нам у боротьбі проти окупантів. Також вона додала, що смерть Віллі офіційно не підтверджена.

Допомога США Україні

США прийняли рішення про ленд-ліз для допомоги Україні. Америка виділить 33 мільярди доларів, понад 20 мільярдів підуть на нашу оборону.

Також США будуть конфісковувати майно підсанкційних росіян, а Джо Байден пропонує скерувати ці активи на користь України.

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