Все лазейки моментально закроются, – Милованов о санкциях против России

Россия решила перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. Избежать санкций таким образом стране-террористу не удастся.

Об этом в эфире 24 канала рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его словам, шантаж Путина не подействует, поскольку сейчас для Запада вопрос политической позиции и угрозы от России важнее, чем события в сфере экономики.

Обратите внимание Путин решил перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли

В ответ на вопрос о том, поможет ли Путину расчет за газ рублями обходить санкции, Тимофей Милованов сказал: "Теоретически это возможно, но это же политическая история. Все маленькие лазейки, которые там есть, моментально закроются".

Россия пытается запугать

Он объяснил, если полностью завести платежи, которые будут производиться в России, в рубли, то у Европейского центрального банка или у Федеральной резервной системы нет юрисдикции это блокировать. Но на практике это означает, что должна быть выгода для торгующих в российской рублевой системе.

Санкции могут наложить в момент, когда кто-нибудь будет пытаться поменять евро в рубли. То есть, санкций избежать вряд ли кто-то сможет.

Поэтому это больше медийная история, привлечь внимание. Они показывают, что вроде бы что-то могут,

– сказал Милованов.

Сейчас Россия работает на свою внутреннюю аудиторию, мол, сейчас покажем Западу и хочет запугать тех, кто ничего не понимает в сфере финансов.

Милованов об очередном шантаже России: смотрите видео