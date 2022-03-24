Про це в ефірі 24 каналу розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. За його словами, шантаж Путіна не подіє, оскільки наразі для Заходу питання політичної позиції та загрози від Росії є важливішим, ніж події у сфері економіки.

Зверніть увагу Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі

У відповідь на питання про те, чи заява Путіна про розрахунок за газ рублями допоможе обходити санкції, Тимофій Милованов сказав: "Теоретично це можливо, але це ж політична історія. Всі маленькі лазівки, які там є, моментально закриються".

Росія намагається залякувати

Він пояснив, якщо повністю завести платежі, які проводитимуть у Росії, в рублі, то у Європейського центрального банку або у Федеральної резервної системи нема юрисдикції це блокувати. Але на практиці це означає, що має бути вигода для тих, хто торгує в російській рублевій системі.

Санкції можуть накласти в момент, коли хтось намагатиметься поміняти євро в рублі. Тобто санкцій уникнути навряд чи хтось зможе.

Тому це більше медійна історія, привернути увагу. Вони показують, що нібито щось можуть,

– сказав Милованов.

Наразі Росія працює на свою внутрішню авдиторію, мовляв, "зараз покажемо Заходу" та хоче залякати тих, хто нічого не розуміє у сфері фінансів.

Милованов про черговий шантаж Росії: дивіться відео