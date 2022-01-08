Таким заявлением отметилась политик Маруэрта Казбекова. "Один день задержки метадона – возможен беспорядок в стране", – дерзко подчеркнула она.

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Возмутительное заявление Казбековой

Казбекова пыталась убедить, что подобный "проект" реализуется еще с 2010 года. Она решила приплести к своим историям Украину и цинично заявила, что этот же наркотик якобы продвигали за 2 года до начала Оранжевой революции.

"А за 2 дня до "беспорядка" его перестали завозить. Поэтому на площади выходили преимущественно наркозависимые. Ими можно было руководить, им там эти дозы давали", – никак не унималась политик.

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