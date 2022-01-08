Уже 8 января со страницы президента Казахстана соответствующие сообщения, которые были сделаны на английском языке, исчезли.

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Токаев удалил сообщения о "20 тысячах террористах"

Касым-Жомарт Токаев написал 7 января в твиттере несколько сообщений, в которых высказался о массовых протестах в стране.

В частности, политик сообщил, что в Алматы произошло шесть атак, которые якобы устроили 20 тысяч террористов. Также он заявил о "бандитах", которые орудовали в городе. Токаев добавил, что не ведет переговоров с террористами и уточнил: "Мы должны их убить".

Однако впоследствии эти твиты из сетей и исчезли. Однако другие сообщения, которые в тот день написал Токаев, все еще есть.

Этих твиттов Токаева уже нет в соцсети / Скриншот "Дождь"

Обратите внимание! Токаев 7 января выступил с обращением, в котором заявил о "террористах и убийцах", которые действуют в стране, которых надо уничтожить".

Протесты в Казахстане: главное

На улицы нескольких городов в Казахстане еще 3 января люди вышли на протест. Они требовали снижения стоимости сжиженного газа. Власти требования выполнили, но митингующие продолжили акции. То есть цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина прежде всего политическая.

Ощутимо обострилась ситуация 5 января. Тогда протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Токаев призвал Организацию договора о коллективной безопасности ввести войска. Через несколько часов армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что организация поддержала эту просьбу. Первой свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику.

В ОДКБ говорят, что в Казахстане находится 2 500 "миротворцев".

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