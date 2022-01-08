Вже 8 січня зі сторінки президента Казахстану відповідні дописи, які були зроблені англійською мовою, зникли.

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Токаєв видалив дописи про "20 тисяч терористів"

Касим-Жомарт Токаєв написав 7 січня у твітері декілька повідомлень, в яких висловився про масові протести в країні.

Зокрема, політик повідомив, що в Алмати сталося шість атак, які начебто влаштували 20 тисяч терористів. Також він заявив про "бандитів", які орудували в місті. Токаєв додав, що не веде переговорів із терористами й уточнив: "Ми повинні їх убити".

Однак згодом ці твіти з мереж і зникли. Натомість інші повідомлення, які того дня написав Токаєв, все ще є.



Цих твіті Токаєва вже немає у соцмережі / Скриншот "Дождь"

Зверніть увагу! Токаєв 7 січня виступив зі зверненням, в якому заявив про "терористів та вбивць", які діють у країні, яких "треба знищити".

Протести у Казахстані: головне

На вулиці кількох міст в Казахстані ще 3 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали зниження вартості скрапленого газу. Влада вимоги виконала, але мітингувальники продовжили акції. Тобто ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина насамперед політична.

Відчутно загострилася ситуація 5 січня. Тоді протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Токаєв закликав Організацію договору про колективну безпеку ввести війська. Через кілька годин вірменський прем'єр Нікол Пашинян повідомив, що організація підтримала це прохання. Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку.

В ОДКБ кажуть, що у Казахстані перебуває 2 500 "миротворців".

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