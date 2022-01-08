Такою заявою відзначилася політикиня Маруерт Казбекова. "Один день затримки методану – можливий безлад у країні", – зухвало наголосила вона.
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Обурлива заява Казбекової
Казбекова намагалася переконати, що такий "проєкт" реалізовують ще з 2010 року. Вона вирішила приплести до своїх історій Україну й цинічно заявила, що цей же наркотик нібито "просували" за 2 роки до початку Помаранчевої революції.
"А за 2 дні до "заворушення" його перестали завозити. Тому на площі виходили переважно наркозалежні. Ними можна було керувати, їм там ці дози давали", – ніяк не вгамовувалася політикиня.
Казбекова назвала мітингувальників наркоманами: дивіться відео
Що відбувається у Казахстані: останні новини
- Ввечері 8 січня в Алмати вили сирени та було чути стрілянину. Влада закликала людей не виходити з дому на вулиці через проведення "антитерористичної операції".
- За інформацією ЗМІ, морги у цьому місті охороняють "зелені чоловічки" – люди у формі без розпізнавальних знаків. Вони відкривали вогонь по журналістах.
- Військові літаки Росії виконають понад 20 рейсів для перекидання техніки й десантників з Іваново в Казахстан. Переміщення миротворців відбувається цілодобово.