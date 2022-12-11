Все, на что способны: россияне угрожают Вашингтону макетом ракеты "Сармат"

Россияне увязли в пропаганде и отказываются мысли адекватно. Теперь перешли и к бессмысленным действиям, диване эксперты решили "поднимать" в России боевой дух и показать, как будут противодействовать Западу - макетами ракеты "Сармат".

Так "умные" россияне обустроили автомобиль "Сармат", чтобы ехать в Москву. Группа мужчин, которые не исключено, что уклонились от мобилизации, решили пропагандировать войну москвичам.

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в соцсетях высмеял этих "инициационных" россиян.

Народ, 70% которого не умеет пользоваться унитазом, угрожает миру неизбежным оружием,

– написал Братчук.



Креативные россияне угрожают Западу макетом ракет "Сармат"

Ничего удивительного, что путинские последователи решили угрожать американцам именно ракетами "Сармат" – любимый тип ракет в российской пропаганде.

Но все, что есть у россиян, это макеты. Ведь этих ракет просто нет на вооружении у россиян. Поэтому такие устрашения, как минимум, звучат смешно.

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