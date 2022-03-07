Российские оккупанты атаковали Украину с севера, с востока и с юга. Запланированный врагом блицкриг не удался – ВСУ отбили атаки во всех направлениях.

С каждым днем российские оккупанты все больше теряют мотивацию воевать и сдаются в плен. Перспектива бесславно погибнуть в статусе захватчика, как это случилось с тысячами их собратьев, их не радует.

Кстати Окружение Путина выбирает оставаться живыми отбросами, а не трупами, – российский журналист

Атаки на юг Украины проводились из Крыма

Как сообщил бывший заместитель министра МВД Антон Геращенко, враг использовал оккупированный Крым как плацдарм для атаки на южные регионы Украины.

Все наступление на юге шло из Крыма,

– заявил он.

Также Геращенко добавил, что больше всего оккупантов сдаются в плен в Черниговской, Сумской и Николаевской области.

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