Все, о чем гуглите в войну: украинские волонтеры создали бесплатную инфоплатформу ВзаємоДія

Особенно в то время, когда в стране война, люди нуждаются в проверенной информации. Для того, чтобы все самое важное было в одном месте, команда волонтеров-специалистов по коммуникациям создала информационную платформу "ВзаємоДія".

Сегодня каждая минута на вес золота, а потеря времени на поиск необходимой информации может стоить кому-то жизни. Поэтому волонтеры создали платформу, объединившую всю необходимую информацию, которая является актуальной во время войны.

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На бесплатной платформе "ВзаємоДія" можно быстро узнать, где работает ближайшая аптека, как проверить ресурс на достоверность, посмотреть отчет по загруженности очередей на границах и получить список контактов волонтеров для передачи гуманитарной помощи.

Платформа помогает найти информацию о том:

Чем вы можете помочь как волонтер, как приобщиться к информационной и киберподдержке Украины?

Как эвакуироваться из своего города и где искать поддержки за рубежом?

Где найти убежище, медикаменты, продукты и поддержку волонтеров?

Как действовать в опасных ситуациях во время войны?

Где найти бесплатную психологическую помощь?

Где следить за новостями, как проверять фейки и какие есть полезные чат-боты?

Если вы увидите пространство для развития, вы можете сообщить об этом разработчикам, заполнив форму по ссылке.

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