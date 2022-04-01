Все оборудование на ЧАЭС после оккупантов работает, но оценить потери невозможно, – Энергоатом

Российские оккупанты вышли из зоны Чернобыльской АЭС. К счастью, враг не повредил принципиальное оборудование на объекте.

Как сообщили в Энергоатоме, на территории ЧАЭС не осталось ни одного оккупанта. Станция работает в штатном режиме.

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Работа оборудования

После ухода оккупантов все технологическое оборудование исправно и работает. Также в порядке все системы контроля и мониторинга показателей радиации.

Ущерб, нанесенный оккупантами ЧАЭС, персонал станции пока что не может оценить.

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