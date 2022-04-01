Все оборудование на ЧАЭС после оккупантов работает, но оценить потери невозможно, – Энергоатом
1 апреля 2022 , 15:18Читати новину українською
Источник:Энергоатом
Российские оккупанты вышли из зоны Чернобыльской АЭС. К счастью, враг не повредил принципиальное оборудование на объекте.
Как сообщили в Энергоатоме, на территории ЧАЭС не осталось ни одного оккупанта. Станция работает в штатном режиме.
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Работа оборудования
После ухода оккупантов все технологическое оборудование исправно и работает. Также в порядке все системы контроля и мониторинга показателей радиации.
Ущерб, нанесенный оккупантами ЧАЭС, персонал станции пока что не может оценить.
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