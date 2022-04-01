Як повідомили в Енергоатомі, на території ЧАЕС не залишилося жодного окупанта. Станція працює у штатному режимі.
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Робота обладнання
Після відходу окупантів усе технологічне обладнання справне та працює. Також в порядку всі системи контролю та моніторингу показників радіації.
Збитки, які завдали окупанти ЧАЕС, наразі персонал станції оцінити не може.
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