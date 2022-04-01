Після того, як окупанти покинули територію ЧАЕС, персонал станції взяв під контроль промисловий майданчик. Однак, вочевидь, один російський танк "заблукав".

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Російський танк помітили на території Зони відчуження близько 7:00 1 квітня. Він їхав у напрямку Чорнобиля.

Радіаційний фон на території ЧАЕС залишається у нормі, обладнання також працює справно. За ядерну та радіаційну безпеку станції зараз відповідає персонал, який на зміні від 20 березня.

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