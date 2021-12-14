Все оборвалось внутри, – Тихановская о 18-летнем приговоре мужу
Источник:Zerkalo.io
Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы. Его жена-оппозиционерка Светлана Тихановская – ожидала, что будет такая месть от режима. Однако все равно восприняла новость болезненно.
О том, какой приговор вынесли мужу, Тихановская узнала во время встречи с европейскими политиками. Она едва смогла сдержать слезы.
К теме В Беларуси Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима
"Мне на ухо прошептали, что 18 лет. Знаете, в этот момент все оборвалось внутри. Однако ты сидишь и дальше разговариваешь. Ты должен продолжать разговор, а сама думаешь, чтоб не заплакать", – сказала оппозиционерка.
Несмотря на такую силу духа, вечером женщина дала волю эмоциям.
Я взяла себя в руки. А вечером в подушку…,
– добавила она.
Не ждала оправдательного приговора
Тихановская готовила себя к еще большему сроку и даже не надеялась, что мужа оправдают.
"Конечно, 18 – это большая цифра. Это давит, как бы ты ни думала, что готова к этому. Ходишь весь день в легкой депрессии, сложно на этом не сосредотачиваться", – отметила женщина.
Оппозиционерка подчеркнула, что не восприняла бы спокойно любые цифры, ведь все они отнимают у супругов годы совместной жизни.
Все же не думаю, что он эти 18 лет будет сидеть,
– предположила Тихановская.
Кого еще режим отправил в колонию
- Медиаконсультант "Радио Свобода" Игорь Лосик – 15 лет колонии усиленного режима;
- Блогер Владимир Цыганович – 15 лет колонии усиленного режима;
- Оператор ютуб-канала "Страна для жизни" Артем Саков – 16 лет колонии усиленного режима;
- Редактор соцсетей "Страна для жизни" Дмитрий Попов – 16 лет усиленного режима;
- Лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич – 14 лет заключения.
Интересно – приговор Тихановскому является местью Лукашенко: видео