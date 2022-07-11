Все охвачено огнем: в NASA показали линию фронта в Украине из космоса
Источник:Firms
В системе Firms NASA четко видна линия фронта, пролегающая по территории Украины. Спутники этой системы занимаются обнаружением больших пожаров, поэтому они фиксируют и самые горячие точки войны в Украине.
Снимки обновляются в системе каждый день. Больше всего пожаров за длительное время в NASA зафиксировали 9 июля.
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"Светятся" области на линии фронта
В системе каждый желающий может посмотреть на ситуацию с пожарами в мире. Кроме этого, там можно увидеть и облачный покров и другие показатели.
Что касается линии фронта, то она действительно 9 июля вся буквально "светилась". Речь идет о Харьковской, Донецкой, Луганской и части южных областей.
Красным показаны очаги пожаров на Земле 9 июля / Скриншот из Firms
Также хорошо видна линия фронта на изображении, где места боевых действий показаны желтыми огоньками. Там для наглядности журналисты провели красную полосу фронта.
Линия боевых действий в Украине из космоса / Скриншот из твиттера Biełsat
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