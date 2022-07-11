Знімки в системі оновлюються кожного дня. Чи не найбільше пожеж за тривалий час у NASA зафіксували 9 липня.

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"Світяться" області на лінії фронту

У системі кожен охочий може подивитися на ситуацію з пожежами світі. Окрім цього там можна переглянути й хмарний покрив та інші показники.

Щодо лінії фронту, то вона дійсно 9 липня вся буквально "світилася". Мовиться про Харківщину, Донеччину, Луганщину та частину південних регіонів.



Червоним показані осередки пожеж на Землі 9 липня / Скриншот з Firms

Також добре видно лінію фронту на зображенні, де місця бойових дій показані жовтими вогниками. Там для наочності журналісти провели червону смугу фронту.



Лінія бойових дій в Україні з космосу / Скриншот з твіттеру Biełsat

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