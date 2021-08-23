Об этом Кулеба сообщил в интервью еще до старта Крымской платформы. Это актуально, даже если этот план будет ждать в течение 5 или 10 лет.

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План должен быть у военных, экономистов, экологов, – Кулеба

В каждом органе государственной власти уже должен существовать план не только того, что мы делаем для содействия деоккупации Крыма, но и того, что мы будем делать, когда деокупация начнется. Такой план должен быть у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госслужащих,

– подчеркнул Кулеба.

Именно в этом аспекте, уверен министр, в Украине много работы. Однако за последний год ситуация изменилась. Появилась стратегия деоккупации Крыма, Министерство реинтеграции реализует ряд программ, связанных с Крымом.

За последний год было сделано много работы по деоккупации

Все эти колесики государственной машины начали крутиться, и это делает меня счастливым. А если мы совместно с вами создадим еще, условно, "моду на Крым", то люди сами захотят приобщаться,

– добавил министр.

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В Киеве провели саммит Крымской платформы

Отметим, что 23 августа в Киеве провели первый саммит Крымской платформы. Участие в мероприятии приняли представители 46 стран, которые подписали итоговую декларацию. Они осудили незаконную оккупацию Россией полуострова.