Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю ще до старту Кримської платформи. Це актуально навіть, якщо цей план чекатиме протягом 5 чи 10 років.
До теми Кримська платформа регулярно працюватиме на трьох різних рівнях
План має бути у військових, економістів, екологів, – Кулеба
В кожному органі державної влади вже має існувати план не лише того, що ми робимо для сприяння деокупації Криму, а й того, що ми будемо робити, коли деокупація почнеться. Такий план має бути у військових, МВС, економістів, екологів, освітян, держуправлінців,
– наголосив Кулеба.
Саме у цьому аспекті, впевнений міністр, в Україні багато роботи. Проте за останній рік ситуація змінилась. З'явилась стратегія деокупації Криму, Міністерство реінтеграції реалізує низку програм, пов'язаних з Кримом.
За останній рік було зроблено багато роботи щодо деокупації
Всі ці коліщата державної машини почали крутитися, і це робить мене щасливим. А якщо ми спільно з вами створимо ще, умовно, "моду на Крим", то люди самі захочуть долучатися,
– додав міністр.
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У Києві провели саміт Кримської платформи
Зазначимо, що 23 серпня в Києві провели перший саміт Кримської платформи. Участь у заході взяли представники 46 країн, які підписали підсумкову декларацію. Вони засудили незаконну окупацію Росією півострова.