Пациентов Бородянской центральной районной больницы удалось вывезти в безопасное место. Все больные спасены, врачи продолжают оставаться на местах.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в сети радостное известие – все пациенты Бородянской центральной районной больницы спасены.

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Пациенты больницы – в безопасности

Благодаря слаженным действиям и помощи территориальной обороны Бородянки и Бучанского района, все больные Бородянской ЦРБ вывезены в безопасное место по сформированному коридору,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что среди спасенных 8 – тяжелобольные.

В то же время врачи остались на своих местах, чтобы и дальше выполнять свои обязанности и оказывать помощь раненым.

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