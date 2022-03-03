Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у мережі радісну звістку – усі пацієнти Бородянської центральної районної лікарні врятовані.

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Пацієнти лікарні – у безпеці

Завдяки злагодженим діям та допомозі територіальної оборони Бородянки та Бучанського району всі хворі Бородянської ЦРЛ вивезені в безпечне місце по сформованому коридору,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що серед врятованих 8 – тяжкохворі.

Водночас лікарі лишилися на своїх місцях, аби й надалі виконувати свої обов'язки та надавати допомогу пораненим.

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