Все переговоры с Путиным бессмысленны, он не собирается останавливаться

Сразу скажу, я не военный эксперт и не собираюсь рассуждать о том, в чем не разбираюсь. Но на моем счету есть несколько предсказаний (их трудно назвать удачными, но они оказались весьма точны) и поэтому я поделюсь некоторыми соображениями и своим видением развития ситуации.

Самое главное, что надо понять и принять: цель Путина в этой войне не имеет никакого отношения к заявленной им прилюдно причине нападения.

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Истинная цель Путина

Все эти абсурдные обвинения в нацизме, создании атомной бомбы и дрессировке воробьев-убийц не более, чем пыль в глаза. Его задача – уничтожение Украины, как государства, смена политического строя и установка полного контроля над нашей территорией с помощью шуцманов из "ДНР"/"ЛНР" при поддержке русских вооруженных формирований.

Как я понимаю, такие шуцманшафты сформированы из манкуртов в так называемых республиках и едут в обозе оккупационных войск. Эти полицаи должны занять место законной украинской власти в захваченных землях и установить там новый российской порядок. Как говорит русский нацист-президент: окончательно решить Украинский вопрос. Знакомая тактика, неправда ли?

Все переговоры с Путиным бессмысленны. Вернее, они нужны нам для того, чтобы лучше понимать орков и пытаться предугадать их намерения. Для того, чтобы иметь время на перегруппировку и прицеливание. Но не забывайте, что враг использует переговорный процесс в тех же самых целях.

И даже если Путин подпишет перемирие, а при нынешних российских потерях это достаточно разумный шаг, то помните – договоры с русскими не стоят бумаги, на которой они написаны. Они вернутся, как вернулись в Ичкерию после Хасавьюрта, и снова попытаются стереть нас с лица земли.

После Первой Украинской войни обязательно будет Вторая Украинская, а если не выйдет, то Третья – русские всегда возвращаются туда, где можно что-то захватить, кого-нибудь убить и помародерить.

И если мир будет заключен, то наша задача в этом случае одна – быть максимально сильными и подготовленными к следующему нападению. А оно будет – не сомневайтесь.

Война будет долгой

Я вижу несколько сценариев развития военных действий, и, к сожалению, все они не предполагают быстрое окончание войны, зато предполагают переростание конфликта из локального в глобальный, с вовлечением в военные действия соседних стран.

Путин не собирается останавливаться. НАТО и Пентагон не собирается вмешиваться. Украина не собирается капитулировать.

Эскалация конфликта может произойти в любой момент, судя по тому, с какой охотой русские испытывают на нас ракетные вооружения, ждать применения тактического ядерного оружия осталось недолго.

У меня нет сомнений, что Украина – не конечная цель Путина, а всего лишь проба пера, после которой он приступит к главному блюду трапезы – Б алтийским странам и Польше. А там – как пойдет.

И прав Борис Джонсон в своих худших предположениях. Если его не остановить сейчас, то дальше его уже не остановить.

Психопат в Кремле

Я достаточно долго наблюдаю публичные выступления русского президента-самодержца, слушаю его речи и пресс-конференции. На мой личный взгляд, Путин – психически неадекватен, он параноик, находящийся во власти навязчивых идей, страхов и обид. Это не попытка оскорбить, хотя хочется, а просто констатация факта.

Россией правит психически неадекватный человек, считающий, что его миссия – восстановить величие империи, вернуть мятежные провинции под руку Москвы. Мессианство может быть агрессивным, в истории такие рецедивы наблюдались неоднократно.

Русский президент яркий пример того, что абсолютная власть развращает абсолютно. И если вы ожидаете от него логичных решений, то зря. Он последователен только в своей ненависти к Украине, которую считает непосредственной опасностью для России и своей власти.

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В украинском вопросе он руководствуется эмоциями, а не холодным расчетом. Именно поэтому он отдал приказ о начале военных действий, основываясь на ложных разведданных и на абсурдном предположение, что в Украине русских будут встречать, как освободителей. Очень уж ему хотелось, и ему говорили то, что он хотел слышать: это будет коротка победоносная и освободительная война!

Но вместо ожидаемого парадного марша на Киев и мгновенного блиц-крига, он получил столкновение с мотивированным, хорошо обученным украинским войском, тысячные потери и полное развенчание мифа о второй армии в мире.

Вишенка на торте – невиданные доселе санкции, растерзавшие русскую экономику, железный занавес и общемировое презрение.

Кость в горле

Когда в своих действиях лидер 140-миллионой и не совсем вменяемой страны, руководствуется исключительно ненавистью, результат его действий будут расхлебывать поколения. В чем же причина таких эмоций?

Причина – свободолюбие, независимость, непокорность Украины. Её нероссийскость. Непохожесть внутренняя, сохранившаяся несмотря на триста с лишним лет совместного проживания.

Мы показываем его подданным дурной пример.

Если вы слышали его бредовую лекцию об украинцах и Украине, этот лживый, безграмотный и оскорбительный для нас экскурс в историю, то поймете почему я так говорю. Вопрос уничтожения Украины для Путина важнее, чем выживание его собственной страны. Или он и Россия, или мы. Третьего не дано.

В таких случаях милосердия не ждут, его не просят, о нем даже не говорят. Вопрос победы – это вопрос выживания. О возврате Крыма пока думать преждевременно. Не до того.

Ворог – не только Путин

Путин никогда не признает своего поражения, даже если оно будет очевидно. Это для него психологически неприемлемо. Он будет идти до конца по схеме: зачем мир, в котором не будет нас?

Наважно, насколько большими будут потери, он плевать на них хотел. Десять тысяч, сто тысяч, миллион... Это игра ва-банк. Или пан, или пропал. И он будет повышать ставки.

Наша задача – выжить и обескровить чудовище. Убить столько россиян, сколько мы сможем, и еще чуть чуть. Убивать, жечь их танки, сбивать самолеты до тех пор, пока последний российский военный не поползет обратно на Россию, оставляя за собой кровавый след.

Этот спич не о жестокости, это инструкция к выживанию.

Мы воюем не только с российской армией, а еще и с российским обществом, охваченным милитаристским психозом. Это вовсе не та страна, которая не хочет войны, но вынужденна воевать по злой воле лидера. Это страна полная агрессивного энтузиазма, оболваненная, глупая, разгоряченная пролитой кровью и всерьез считающая себя могучей и непобедимой.

У нас нет возможности их переубедить – они слушают только свой телевизор. Мы для них нацисты, фашисты, бандеровцы. Они воюют с НАТО и Америкой за мир и против дрессированных зараженных голубей.

Что можно объяснить плохообразованным доверчивым идиотам? Что у них, кроме лучших в мире пропагандонов, нет ничего интересного и полезного миру? Что они не интересны ни США, ни НАТО? Они все равно не поверят.

У нас есть все шансы уцелеть

Благодаря мужеству наших воинов, энтузиазма и единению украинского народа и с поддержкой всего цивилизованного мира.

Мы с большим отрывом побеждаем в информационной войне (горжусь тем, что по мере сил вношу свой вклад в эту победу), мы успешно выступаем в театре военных действий.

Это эпическая война, легендарная битва за независимость и свободу, сравнимая только с подвигом 300 спартанцев, так как именно Украинцы сейчас в одиночку защищают всю Европу и пресловутое НАТО от орчьей орды, прикрывая нерешительных союзников от неизбежной будущей войны. И если мы выйдем из этой мясорубки живыми, то станем сильнее, и уже никогда не расстанемся со своей выстраданной свободой.

Наша победа поставит крест на попытках России построить новый СССР, возродить империю, где Россия царствует и повелевает. Или путь в Европу – равными среди равных, или снова в младшие братья, которые вовсе и не братья. Третьего не дано.

Можно ли при таких ставках рассчитывать на перемирие? Особенно если играешь за столом с шулером и негодяем? Можно ли рассчитывать на быструю победу и короткую войну с монстром, который давно задумал тебя поглотить?

Я бы не стал расссчитывать на легкий вариант. Мордор не завалить одной левой, кольцо имперского Всевластья должно расплавиться в жерле этой не нами начатой войны, и принести победу и мирную жизнь не только нам, но и всей планете.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: