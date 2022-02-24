Все поезда до Киева курсируют в норме

В Укрзализныце заявили, что все поезда из и в столицу продолжат курсировать по графику. Кроме того, рейсы западного направления также курсируют без изменений.

В то же время поезда, которые курсируют в направлении Востока, продолжают движение на безопасной скорости. При этом, как отметили в ведомстве, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности возле станций, оборудованных укрытиями.

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Однако заметим, что пользователи социальных сетей публикуют сообщения, где сообщают, якобы Укрзализныця закрыла покупку билетов.