В Украине заочно арестовали Михалкова

В Украине заочно арестовали российского режиссера и актера Никиту Михалкова. Дело в отношении него касается посягательства на территориальную целостность страны.

Соответствующую информацию обнародовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Об этом он сообщил со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

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Михалкова заочно арестовали в Украине

В Украине заочно арестовали известного советского и российского режиссера и актера Никиту Михалкова,

– заявил Геращенко.

Он также написал, что Михалкова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Причина такого обвинения – высказывания актера в поддержку войны России против Украины.

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