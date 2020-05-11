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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Все поймут, что денег больше нет, – Саакашвили о последствиях карантина

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили / 24 канал

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал, что после завершения карантина люди вполне поймут, что денег в стране нет.

Об этом он заявил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и объяснил, что проблема не только в деньгах.

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"Все же сейчас, во время карантина, большое количество людей не тратили много денег, но сейчас они пойдут в салоны, по магазинам, покупать какие-то вещи, где-то 2-3 недели будет впечатление, что экономика заворушилась и что-то таки начинается. Но потом почти все поймут, что денег больше нет", – сказал Саакашвили.

Он отметил, что люди должны понять, что не только нет денег, но и не будет рабочих мест.

Значительная часть рабочих мест просто не вернется,
– заявил Михеил Саакашвили.

"Очень большое количество малых и средних предприятий обанкротятся, крупные также. Если сейчас эти энергетические шахты остановили, восстановить свою технологическую работу позже будет невозможно. То есть десятки тысяч людей останутся просто без работы", – пояснил председатель Исполнительного комитета реформ.

Как утверждает Саакашвили, проблемой является и то, что примерно 2 миллиона заробитчан вернулись в Украину. Так, ориентировочно миллион из них вернется в Польшу, однако это все равно не решает проблему.

Еще миллион останется, то есть будет 2-3 миллиона дополнительных безработных при том, что нет никаких возможностей для экономического роста,
– сказал Саакашвили.

Смотрите полное видео интервью 24 каналу с Михаилом Саакашвили:

Автор: Елена Трибушная
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Деньги Бизнес Михаил Саакашвили
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