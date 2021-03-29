Корабль Ever Given по состоянию на начало суток 29 марта все еще находится на мели в Суэцком канале. Его кормовую часть удалось сдвинуть на 30 градусов, но этого мало для решения проблемы.

Вернуть судно в фарватер канала так и не удалось. Египет ищет альтернативные способы, как этого можно достичь.

К теме Почему Ever Given сел на мель в Суэцком канале: назвали возможные причины

Ever Given уже неделю блокирует Суэцкий канал

23 марта контейнеровоз Ever Given перекрыл Суэцкий канал. В течение шести дней после этого его пытались сдвинуть с места разными способами. И удалось это только:

После частичной разгрузки – с судна сняли более 20 тонн груза.

И после удаления из-под судна 27 тысяч кубометров песчаных пород на глубину 18 метров.

Однако и это позволило сдвинуть его с места только на 30 градусов. Для возврата Ever Given в фарватер канала этого недостаточно.

Обратите внимание: не менее 369 судов фактически стоят в пробке . Ежедневно через канал проходит около 12% мировой торговли, миллион баррелей нефти и 8% сжиженного природного газа. Более 400 миллионов долларов убытков ежедневно получают все причастные к транспортировке по каналу компании.

Что планируют делать с Ever Given дальше

29 марта попытки сдвинуть Ever Given с места буксирами продолжат, но в случае неудачи будут искать альтернативные способы. И уже 30 марта судно хотят попробовать разгрузить полностью.

Разгрузка контейнеровоза начнется во вторник (30 марта – 24 канал) – после того, как будут исчерпаны все возможности для извлечения судна с помощью буксиров,

– рассказал советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамишев.

Раньше этого не сделали, потому что искали способ подогнать плавучие средства, на которые можно перетащить контейнеры. Теперь, когда Ever Given немного развернули, это уже смогут сделать.