Все послали их по пути российского корабля, – политолог о расчете за газ в рублях

Россия решила прибегнуть к шантажу, заявив, что теперь будет принимать оплату за поставки газа только в рублях. Однако шантаж Кремля не удался.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. По его словам, однако, уже заметно, что планы страны-агрессора разрушились.

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Политолог: все "отморозились" от шантажа России

Политолог напомнил, что Россия именно в ультимативной форме заявила, что все должны покупать их газ за рубли. Однако их шантаж не прошел.

Все, мягко говоря, "отморозились" и послали их по пути русского военного корабля,

– подчеркнул он.

Когда это произошло, то Россия начала соглашаться на расчет в евро, но с конвертацией внутри страны. Мол, будто страны купили за рубли, пояснил Саакян.

Это уже фиговый листочек. Всем уже понятно, что фактически России пришлось включать заднюю. Таких прецедентов, я думаю, будет становиться все больше и больше. На российский шантаж уже меньше идут. Олег Саакян Политолог

В частности, политолог отметил, что инструментов к принуждению в России уже так же мало, ведь все поняли их блеф. "Теперь это уже раскусили гораздо больше стран, которые также начали пользоваться тем, что Россия в реальности значительно слабее, чем из себя представляет", – подытожил он.