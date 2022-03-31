Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, про те, уже помітно, що плани країни-агресорки зруйнувались.

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Політолог: Усі "відморозились" від шантажу Росії

Політолог нагадав, що Росія саме в ультимативній формі заявила, що всі мають купувати їхній газ за рублі. Проте їхній шантаж не пройшов.

Усі, м'яко кажучи, "відморозились" і послали їх по шляху російського воєнного корабля,

– наголосив він.

Коли це відбулось, то Росія почала погоджуватись на розрахунок євро, але з конвертацією всередині країни. Мовляв, ніби країни купили за рублі, пояснив Саакян.

Це вже фіговий листочок. Усім уже зрозуміло, що фактично Росії довелось вмикати задню. Таких прецедентів, я думаю, ставатиме все більше й більше й більше. На російський шантаж уже менше йдуть. Олег Саакян Політолог

Зокрема, політолог зауважив, що інструментів до примусу у Росії вже так само мало, адже всі зрозуміли їхній блеф. "Тепер це вже розкусили набагато більше країн, які також почали користатись тим, що Росія у реальності є значно слабкішою, аніж із себе вдає", – підсумував він.