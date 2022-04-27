Все послали российский корабль туда же, где ждет сожженная "Москва"

Враги смогли пока только три вируса родить для обесценивания вчерашней исторической встречи: 1. О ленд-лизе ни слова. 2. Сколько можно совещаться. 3. Вот прямо так уже все преувеличивают.

Причем ни одно не "прижилось" в украинском информпространстве. А значит, вчерашнее сражение на информфронте мы выиграли.

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Путина поставили на место

С марионеткой Путина, избранным сенатором США, не без участия денег Абрамовича, тоже получился противоположный результат.

Весь мир вчера вслух говорил: Украина хочет в НАТО, значит, пойдет, и вообще это не Путина мясниковое дело, куда она собирается.

Британцы же пошли дальше, сказав, если советское прошлое украинцев позволяет Путину их убивать, то не пора ли поговорить о правах британцев на США.

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Дезинформация не прошла

Операция в Украине по дезинформации: "США не против, если Украина заключит мировую с "мясником" и откажется от вступления в НАТО во исполнение его требования", – также провалилась.

Все разобрались и послали российский корабль туда, где ждет сожженная "Москва".

И даже рассказы о немецких "Гепардах" не те – редкие и уже выглядят маргинально. Короче, мы крутые!

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