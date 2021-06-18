Все пункты пропуска с Польшей вскоре откроют: дата

Все пункты пропуска на границе с Польшей заработают с 23 июня. В частности, те, которые были закрыты на карантин.
Говорится об "Устилуге", "Смильнице" и "Угринове". Об этом сообщил заместитель директора департамента и начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк.
Кстати Польша добивалась, чтобы Украина была спецгостем на саммите НАТО, – глава МИД
Очереди будут меньше
По словам Лысюка, когда откроют пункты пропуска, пассажиропоток и очереди уменьшатся.
Сейчас принимает решение польское правительство, и нас будет официально проинформировано о том, что с 23 июня будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают. Это "Смильница", "Угринов", "Устилуг",
– сказал чиновник.
По словам Лысюка, в ЕС лучше ехать с понедельника по среду. Дело в том, что тогда очередей на границах нет.
Какие пункты пропуска открыты сейчас
Сейчас работают такие пункты пропуска:
- "Грушев",
- "Ягодин",
- "Шегини",
- "Краковец",
- "Рава-Русская".