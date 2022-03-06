На западной границе Украины все пункты пропуска работают в круглосуточном режиме. Пограничники прилагают все возможные усилия, чтобы быстрее оформить граждан.

За минувшие сутки западный участок пересекли более 133 тысяч человек. Среди них были как украинцы, так и иностранцы.

Важно Восемь вражеских ракет – по Виннице: ужасные видео авиаудара по аэропорту

В Госпогранслужбе отметили, что действительности не соответствуют обвинения о неравном отношении на границе к иностранцам, покидающим Украину из-за вооруженной агрессии России.

Отметим, что любая дискриминация по признакам расы, цвета кожи или национальности никогда не потакалась в Украине и не допускается,

– сообщили в Госпогранслужбе.

Известно, что с начала полномасштабного российского вторжения на государственной границе Украины со странами ЕС было оформлено на выезд более 130 тысяч иностранцев.

Кроме того, напомнили о необходимости граждан соблюдать правопорядок при пересечении границы и ответственно действовать в свете сложной ситуации.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наши телеграммы, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Сообщение Госпогранслужбы

Все пункты пропуска на западной границе Украины работают в круглосуточном режиме, а пограничники прилагают все возможные усилия для скорейшего оформления граждан.

Только за минувшие сутки западный участок пересекли более 133 тысяч человек, среди которых как украинцы так и иностранцы.

Хотим констатировать, что действительности не соответствуют обвинения о неравном отношении на границе к иностранцам, покидающим Украину из-за вооруженной агрессии России.

Отметим, что любая дискриминация по признакам расы, цвета кожи или национальности никогда не потакалась в Украине и не допускается.

С начала полномасштабного российского вторжения на государственной границе Украины со странами ЕС было оформлено на выезд более 130 тысяч иностранцев.

К тому же Министерство иностранных дел Украины призывает дипломатические представительства других стран быть более активными в объединении усилий по эвакуации своих граждан из зон конфликта и поддерживать регулярные контакты с Министерством.

Кроме этого, Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала необходимость граждан соблюдать правопорядок во время пересечения границы и ответственно действовать в свете сложной ситуации.

Еще раз просим всех, кто пересекает границу, иметь подготовленные документы и быть максимально организованными, проявлять взаимное уважение и понимание всех на границе в это очень сложное время.

Также Украина призывает все иностранные правительства потребовать от России немедленно прекратить войну против нашей страны.