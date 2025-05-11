Все ради летнего наступления, – Киев впервые отреагировал на заявление Путина о переговорах

Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Такие заявления не свидетельствуют о том, что российский диктатор отказался от своих захватнических планов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

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Что сказали в ЦПД о заявлении Путина о переговорах

Андрей Коваленко, реагируя на заявление Владимира Путина во время ночной пресс-конференции 11 мая, отметил, что российский диктатор показал, что не стремится становиться на путь мира с Украиной.

В то же время он хочет затянуть время, чтобы дальше еще с большим натиском ударить по нашим защитникам на фронте.

Путин выбрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления,

– резюмировал руководитель ЦПД.

К слову, на заявление Владимира Путина также отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что это "первый шаг, но этого недостаточно". Французский глава также отметил, что российский диктатор таким образом пытается выиграть время себе, хотя и ищет выхода из войны.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам в любом формате после прекращения огня минимум на 30 дней. В частности, говорится и о прямых переговорах с Россией.