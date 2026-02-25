25 февраля, 14:12
Все ракеты долетели до цели, – Зеленский заявил об успешных ударах "Фламинго" на 1400 километров
Владимир Зеленский сделал заявление относительно украинских ракетных ударов. Речь о недавней атаке "Фламинго" по территории России.
Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 25 февраля. Об этом пишет Укринформ.
Что сказал Зеленский об атаке "Фламинго" по России?
По словам президента, все ракеты долетели до российского объекта.
У нас были точные атаки ракетами на Воткинск, на 1400 километров. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии,
– высказался лидер государства.